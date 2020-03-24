Игры
Сегодня 16:38
Популярные симуляторы выживания продаются со скидками до 75%
Акция продлится до 30 марта
Череда выгодных предложений от различных цифровых магазинов игр продолжается. Напомним, что нескольким ранее мы писал об акции в сервисе цифровой дистрибуции Steam, в рамках которой игры про спасение человечества продаются по сниженным ценам. Сейчас же порадовать геймеров решил магазин Humble bundle, который запустил распродажу популярных симуляторов выживания со скидками до 75%.
Так, симулятор выживания Conan Exiles, который в обычное время стоит 899 рублей, продается за 449 рублей.
А с 60% скидкой, в свою очередь, можно ухватить игру Frostpunk. Напомним, что в обычное время стоимость тайтла составляла порядка 2394 рублей, тогда как с учетом скидки его стоимость упала до 957 рублей.
75% скидка досталась игре This War of Mine: Final Cut, стоимость которой упала с 1595 рублей до 398 рублей.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Акция продлится до 30 марта.