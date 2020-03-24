Популярные симуляторы выживания продаются со скидками до 75%

Череда выгодных предложений от различных цифровых магазинов игр продолжается. Напомним, что нескольким ранее мы писал об акции в сервисе цифровой дистрибуции Steam, в рамках которой игры про спасение человечества продаются по сниженным ценам. Сейчас же порадовать геймеров решил магазин Humble bundle, который запустил распродажу популярных симуляторов выживания со скидками до 75%.