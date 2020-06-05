Популярный эксклюзив для PS4 Bloodborne могут портировать на компьютеры

При этом, что интересно, экс-журналист из Game Informer Имран Хан опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, в котором написал, что не собирается комментировать слухи о переносе Bloodborne на PC. При этом он все же дал достаточно “жирный” намек, написав, что “From Software будет радовать поклонников в течение следующих двух лет”.

В свою очередь немного масла в огонь ожидания подлил известный интернет-инсайдер под ником Wario64, который написал, что у ПК-игроков есть два выхода: либо прямо сейчас запустить Bloodborne на своем компьютере при помощи сервиса PS Now, либо же немного подождать.

К слову, слухи также утверждают, что игроки по всему миру должны были увидеть анонс Bloodborne Remastered еще 4 июня, в рамках уже отмененной презентации Sony. В качестве платформ, на которых игра должна выйти, судя по всему, значатся грядущая PlayStation 5 и (что куда интереснее) PC. Так это или нет — узнаем совсем скоро, когда японская компания все же проведет перенесенное мероприятие.