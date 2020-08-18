Популярный многопользовательский шутер Quake 3 отдают бесплатно и навсегда

Бесплатная раздача проходит в рамках QuakeCon. Так, для того, чтобы получить Quake 3 Arena бесплатно и навсегда необходимо загрузить магазин Bethesda.net и авторизоваться под своей учетной записью. Тем, у кого уже установлен лаунчер требуется лишь запустить тайтл, и Quake 3 Arena автоматически появится в списке приобретенных игр.

Стоит отметить, что данное предложение действует ограниченное количество времени. Так, установить легендарный шутер можно вплоть до 20 августа.