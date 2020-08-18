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Популярный многопользовательский шутер Quake 3 отдают бесплатно и навсегда
До 20 августа
В августе мы уже писали о том, что Bethesda запустила раздачу второй и первой части Quake. Однако на этом компания останавливаться не стала и решила продолжить радовать геймеров бесплатными раздачами. Сейчас, в свою очередь, раздача коснулась третьей части популярного многопользовательского шутера.
Бесплатная раздача проходит в рамках QuakeCon. Так, для того, чтобы получить Quake 3 Arena бесплатно и навсегда необходимо загрузить магазин Bethesda.net и авторизоваться под своей учетной записью. Тем, у кого уже установлен лаунчер требуется лишь запустить тайтл, и Quake 3 Arena автоматически появится в списке приобретенных игр.
Стоит отметить, что данное предложение действует ограниченное количество времени. Так, установить легендарный шутер можно вплоть до 20 августа.