Популярный многопользовательский шутер Tom Clancy’s The Division 2 продается с 95% скидкой

События в игре разворачиваются в полуразрушенном городе Вашингтон, в котором началась гражданская война между выжившими после эпидемии смертельно опасного вируса и группами мародеров. Игрокам предстоит оказаться в роли агента Спецотряда, основные действия которого направлены на предотвращение краха общества.

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