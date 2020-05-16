Игры
Сегодня 12:34
Популярный психологический экшен-триллер Alan Wake продается дешевле 40 рублей
В честь десятилетия игры
В этом году состоялся десятилетний юбилей популярной игры Alan Wake. Так, популярный экшен-триллер был выпущен в 14 мая 2010 года. В связи с данным событием студия Remedy Entertainment объявила о запуске новой акции, в рамках которой тайтл можно приобрести дешевле 40 рублей.
В обычное время игра продается за 360 рублей, тогда как сейчас ее можно приобрести в Steam всего за 36. Кроме того, с 90% скидкой можно ухватить и коллекционное издание, стоимость которого упала с 435 рублей до 43.
Напомним, что главным героем игры выступает знаменитый писатель Алан Уэйк, который переживает творческий кризис. Так, в поисках вдохновения Уэйк вместе с невестой отправляются в таинственный городок, в котором при загадочных обстоятельствах пропадает спутница писателя. Геймерам, предстоит отыскать возлюбленную писателя, параллельно разбираясь, что является реальностью,а что лишь фантазией.