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Игры
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Популярный разработчик Ubisoft заявил о желании разнообразить свои игры

В связи с провалом некоторых продуктов издательства
В сети уже давно устоялось мнение, что игры издательства Ubisoft не блещут особым разнообразием. До недавнего времени, вероятно, разработчика не особо это волновало, однако череда неудач с играми Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Tom Clancy’s The Division 2 заставила компанию задуматься об определенных изменениях при разработке продуктов.

Так, издание Video Games Chronicle сообщило, что издательство занимается изменением задач своей редакционной команды, которая занимается игровым дизайном наряду с остальной командой разработчиков. Таким образом компания нацелена разнообразить игры издательства Ubisoft. ”Мы укрепляем нашу редакционную команду, чтобы быть более гибкими и эффективнее поддерживать команды разработчиков по всему миру в создании наилучших игровых возможностей”, - поделились представители Ubisoft.

По словам издания, вице-президенты компании получат большую свободу в управляемых ими игровых сериях, что позволит им самостоятельно принимать решения, которые касаются дизайна. Отметим, что ранее все решения принимались маленькой командой ведущих редакторов, что и влияло на однообразность игр Ubisoft.

Автор: Лилик Ми