Популярный разработчик Ubisoft заявил о желании разнообразить свои игры

Так, издание Video Games Chronicle сообщило, что издательство занимается изменением задач своей редакционной команды, которая занимается игровым дизайном наряду с остальной командой разработчиков. Таким образом компания нацелена разнообразить игры издательства Ubisoft. ”Мы укрепляем нашу редакционную команду, чтобы быть более гибкими и эффективнее поддерживать команды разработчиков по всему миру в создании наилучших игровых возможностей”, - поделились представители Ubisoft.

По словам издания, вице-президенты компании получат большую свободу в управляемых ими игровых сериях, что позволит им самостоятельно принимать решения, которые касаются дизайна. Отметим, что ранее все решения принимались маленькой командой ведущих редакторов, что и влияло на однообразность игр Ubisoft.