Популярный шутер Far Cry 5 продается с большой скидкой

Так, если раньше стоимость тайтла составляла порядка 1999 рублей, то сейчас его можно урвать всего за 499 рублей (75% скидка). Кроме того, с 75% скидкой продается также издание Gold Edition. Напомним, что в обычное время его стоимость составляет 3499 рублей, тогда как в рамках оно доступно за 874 рубля.Также со скидкой предлагается комплект, состоящий из Far Cry 5 и Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle. К слову, его стоимость упала с 4599 рублей до 1379 рублей.

Скидки также коснулись ряда дополнительного контента игры, которые подешевели вдвое. Ознакомиться с полным списком изданий и дополнений, которые доступны по сниженным ценам, можно по ссылке. Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 24 февраля.