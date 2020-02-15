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Популярный шутер Metro Exodus раздают со скидкой
Акция продлится до 18 февраля
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает радовать геймеров выгодными предложениями. На этот раз сервис раздает со скидкой популярный шутер Metro Exodus.
Так, если раньше стоимость игры составляла порядка 1599 рублей, то сейчас ее можно ухватить за 959 рублей.
В рамках акции со скидкой можно купить и Metro 2033 Redux, представленную в 2014 году. В обычное время она доступна за 419 рублей, а сейчас ее можно приобрести всего за 104 рубля.
Также со скидкой можно приобрести и набор METRO FRANCHISE BUNDLE, в который входят Metro Redux, Metro Exodus, а также Metro Exodus - The Two Colonels и Sam's Story. Его можно купить всего за 1820 рублей вместо прежних 3436 рублей.
Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 18 февраля.