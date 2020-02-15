Популярный шутер Metro Exodus раздают со скидкой

Также со скидкой можно приобрести и набор METRO FRANCHISE BUNDLE, в который входят Metro Redux, Metro Exodus, а также Metro Exodus - The Two Colonels и Sam's Story. Его можно купить всего за 1820 рублей вместо прежних 3436 рублей.

Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 18 февраля.