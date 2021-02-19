Популярный шутер о выживании после падения астероида на Землю Rage 2 отдают бесплатно и навсегда

По сюжету игры, на Землю упал астероид, который уничтожил порядка 80% населения. Тем временем на планете поселился хаос - действия Правительства направлены на утверждение господства, число выживших продолжает уменьшаться, тогда как по дорогам бродят бандиты. Игрокам предстоить взять на себя роль последнего рейнджера Пустошей Уокера. Ему нужно найти технологии, способные побороть Правительство.

Напомним, что в обычное время игра продается за 1999 рублей, тогда как вплоть до 25 февраля ее можно установить бесплатно.