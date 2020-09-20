Популярный шутер про ограбление Payday 2 продается за полцены

Если в обычное время игра предлагается за 752 рубля, то сейчас ее стоимость упала до 376 рублей. Payday 2 представляет из себя симулятор ограбления, рассчитанный на четырех геймеров. Хозяину игровой комнаты предоставляется возможность выбрать подходящий контракт с описанием задач и целей для команды.

Помимо тайтла со скидками продаются и дополнительный контент к игре. Так, с 30% скидкой можно приобрести Payday 2: The Goat Simulator Heist. А за 395 рублей можно приобрести дополнение San Martín Bank Heist.

Ознакомиться с полным списком дополнительного контента, который можно приобрести по сниженной стоимости, можно по этой ссылке.