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Популярный шутер про ограбление Payday 2 продается за полцены
Со скидками также продается ряд DLC
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle продолжает радовать любителей игр выгодными предложениями. На этот раз в онлайн-магазине была запущена акция, в рамках которой шутер про ограбление Payday 2 продается за полцены.
Если в обычное время игра предлагается за 752 рубля, то сейчас ее стоимость упала до 376 рублей. Payday 2 представляет из себя симулятор ограбления, рассчитанный на четырех геймеров. Хозяину игровой комнаты предоставляется возможность выбрать подходящий контракт с описанием задач и целей для команды.
Помимо тайтла со скидками продаются и дополнительный контент к игре. Так, с 30% скидкой можно приобрести Payday 2: The Goat Simulator Heist. А за 395 рублей можно приобрести дополнение San Martín Bank Heist.
Ознакомиться с полным списком дополнительного контента, который можно приобрести по сниженной стоимости, можно по этой ссылке.