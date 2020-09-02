Популярный шутер про революцию на тропическом острове Far Cry 3 можно забрать бесплатно и навсегда

Стоит отметить, что данная раздача запущена в китайском магазине компании, однако установить ее могут и россияне. Так, для этого необходимо лишь перейти в китайский Ubisoft Store, войти в свою учетную запись и добавить тайтл в корзину, после чего игра должна отобразиться в библиотеке. Для избежания сбоев многие пользователи рекомендуют проводить данные действия на смартфоне или же в режиме отображения “телефон”.

Напомним, что ранее данная игра продавалась за 795 рублей, тогда как забрать ее бесплатно и навсегда можно до 8 сентября.

По сюжету молодой американец, который приехал с компанией друзей отдыхать на тропический остров, попадает в плен банды пиратов. Впоследствии ему удается сбежать, однако также ему предстоит спасти своих друзей и расправиться с боссом банды пиратов, устроив революцию на острове.