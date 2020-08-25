Популярный шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege станет временно бесплатным для PS 4

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege представляет из себя тактический шутер от первого лица, разработчиком которого выступила знаменитая компания Ubisoft. Геймплей тайтла базируется на разрушаемости окружающей обстановки и тактическом взаимодействии геймеров.

Стоит отметить, что поиграть в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege бесплатно можно будет начиная с 27 августа по 4 сентября. Внутриигровые покупки совершать не обязательно. Причем, если игрок впоследствии примет решение приобрести игру, все достигнутые ранее результаты будут сохранены. Установить игру можно по этой ссылке.