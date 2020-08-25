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Популярный шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege станет временно бесплатным для PS 4
С 27 августа по 4 сентября
Череда выгодных предложений от цифровых онлайн-магазинов продолжается. На этот раз новую акцию запустил Playstation Store. В ее рамках шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege станет временно бесплатным для консоли PS 4.
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege представляет из себя тактический шутер от первого лица, разработчиком которого выступила знаменитая компания Ubisoft. Геймплей тайтла базируется на разрушаемости окружающей обстановки и тактическом взаимодействии геймеров.
Стоит отметить, что поиграть в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege бесплатно можно будет начиная с 27 августа по 4 сентября. Внутриигровые покупки совершать не обязательно. Причем, если игрок впоследствии примет решение приобрести игру, все достигнутые ранее результаты будут сохранены. Установить игру можно по этой ссылке.