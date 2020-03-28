Популярный симулятор охоты theHunter: Call of the Wild стал временно бесплатным

theHunter: Call of the Wild представляет из себя наиболее реалистичный на сегодняшний день симулятор охоты с открытым миром. Геймерам предоставляется возможность оказаться в мире дикой природы, знакомясь с ее многочисленным разнообразием в лице обитателей. Так, в игре реализованы как крупные животные, так и мелкие лесные насекомые.

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