Популярный симулятор снайпера продается с большой скидкой

Игра представляет из себя тактический шутер от первого лица с открытым миром, действия в котором разворачиваются в наши дни. В роли главного героя выступает американский снайпер, которого забросили в конфликтующую страну для выполнения ряда миссий. Геймерам же, в свою очередь, будут доступны различные способы выполнения заданий в открытом мире.

Если в обычное время игра Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition стоила порядка 999 рублей, то с учетом 70% скидки она обойдется всего за 299 рублей.