Популярный симулятор снайпера с дополнениями продается дешевле 200 рублей

Речь о тактическом шутере от первого лица с открытым миром Sniper: Ghost Warrior 3. Напомним, что в обычное время комплект Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition продается за 999 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить всего за 199 ( 80% скидка). Отметим, что в его состав входят как сам тайтл, стоимость которого составляет 699 рублей, так и ряд дополнительного контента.

Стоит отметить, что акция является временной. Закончится она уже 11 мая. Установить игру со скидкой можно перейдя по этой ссылке.