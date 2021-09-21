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Популярный симулятор строительства городов с дополнениями распродают со скидкой до -75%Речь о Cities: Skylines
Steam продолжает радовать пользователей выгодными акциями с большими скидками на игры. На этот раз снижение цены коснулось популярного симулятора строительства городов, а также дополнений к нему. Речь о Cities: Skylines.
Так, приобрести Cities: Skylines предлагается всего за 124 рубля. Напомним, что в обычное время игра продается за 499 рублей. На 75% упала стоимость и издания Deluxe — его продают за 174 рубля вместо исходных 699.
На 54% упала цена на целый набор — Cities: Skylines Collection. В его составе сама игра и порядка 28 дополнений. Отметим, что каждое DLC можно купить по отдельности и со скидкой.
Купить игру и посмотреть дополнительный контент, который продается сейчас со скидками, можно перейдя по этой ссылке. Завершится данная акция уже 23 сентября.