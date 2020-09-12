Популярный симулятор выживания Conan Exiles стал временно бесплатным

Conan Exiles представляет из себя многопользовательскую игру о выживании в мире Конана-варвара. Играть можно как в одиночном режиме, так и в компании друзей и незнакомцев. Геймерам предоставляется доступ к огромному открытому миру, в котором можно построить собственный дом или же и вовсе “замахнуться” на город.

Напомним, что в обычное время игра продается за 899 рублей, однако вплоть до 15 сентября в нее можно сыграть бесплатно. Кроме того, до 21 сентября на тайтл действует 65% скидка, благодаря которой он обойдется в 314 рублей. Воспользоваться временно бесплатным доступом можно по этой ссылке.