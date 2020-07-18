Популярный военный шутер про восстание машин стал временно бесплатным

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Ghost Recon Breakpoint представляет из себя мультиплатформенный тактический шутер, сюжет которого происходит в 2025 году. Геймерам же, в свою очередь, предстоит сыграть в роли бывшего оперативника отряда «Призраков» Коул Д. Уокера, которого в ходе миссии отправили на остров в Тихом океане для расследования серии беспорядков, которые связаны с технологией военных разработок.