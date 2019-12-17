Популярный японский файтинг Street Fighter V продают с 60% скидкой

Игра поступила в продажу еще в 2016 году, но несмотря на это все еще ощущается как свежий и качественный продукт. Шутка ли — художники игры постарались настолько, что игра даже спустя три года ощущается как свежий релиз, не в последнюю очередь благодаря дизайну арен и персонажей. Что же касательно скидки, то игра предлагается за 280 рублей вместо привычных 700 — размер скидки составляет целых 60%!

Напомним, что именно в качестве “ответа” Street Fighter II компания Midway в начале 90-х годов прошлого века выпустила легендарную Mortal Kombat. И несмотря на то, что с того момента прошло почти 30 лет, поклонники имеются как первой, так и у второй серии.