Порноактриса выступила на чемпионате по компьютерным играм в РФ и спровоцировала скандал

По словам Сопова, такая интеграция представителей индустрии фильмов для взрослых с игровой индустрией неприемлема, и то, как девушку привезли на турнир и разрекламировали — это неправильно и «нехорошо».

Комментатор выразил обеспокоенность тем, что подобная деятельность создаст плохой прецедент и послужит неверным сигналом для молодежи.

Отметим, что в то время, как некоторые представители киберспортивного сообщества выразили недовольство участием Элфи в их мероприятиях, другие защитили её право на участие и предоставление контента для индустрии.

Тем не менее, данный инцидент вызвал дискуссию об уместности такого спонсорства и необходимости обеспечения целостности и доверия к виртуальному спорту как к законному виду спорта.