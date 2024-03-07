Порт S.T.A.L.K.E.R. для консолей остался с теми же багами и без русской озвучки

Опубликовано 07 марта 2024, 21:16
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Порт S.T.A.L.K.E.R. для консолей остался с теми же багами и без русской озвучкиСборник доступен на PS4 и Xbox One, а по функции обратной совместимости — на PS5 и Xbox Series
Впервые шутер от первого лица — речь идёт о трилогии S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy — был портирован на консоль. Переиздание, в которое входят тайтлы Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat, было представлено на Xbox Partner Preview 6 марта и доступно на PS4 и Xbox One, а по функции обратной совместимости — на PS5 и Xbox Series.
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Однако при «миграции» консольная версия получила те же проблемы, которые были на ПК. На консолях геймеры могут столкнуться с уже знакомым багом, из-за которого игра вылетает, могут возникать такие же проблемы с движком XRay Engine и системой симуляции жизни A-Life.
Вишенкой на торте оказалось отсутствие русской озвучки: игроки не услышат привычные и ставшие классикой «ля, я маслину поймал», «чики брики и в дамки» и другие. Хотя некоторые геймеры говорят, что эти фразы всё же остались среди диалогов на английском и других языках, как остались и русские субтитры.