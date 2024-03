Порт S.T.A.L.K.E.R. для консолей остался с теми же багами и без русской озвучки

Сборник доступен на PS4 и Xbox One, а по функции обратной совместимости — на PS5 и Xbox Series

Впервые шутер от первого лица — речь идёт о трилогии S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy — был портирован на консоль. Переиздание, в которое входят тайтлы Shadow of Chernobyl, Clear Sky и Call of Pripyat, было представлено на Xbox Partner Preview 6 марта и доступно на PS4 и Xbox One, а по функции обратной совместимости — на PS5 и Xbox Series.