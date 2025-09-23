Портативку GPD Win 5 протестировали в Cyberpunk 2077 и God of War и получили до 80 fps

Устройство проверили в ряде современных игр и результаты оказались впечатляющими. Так, в Cyberpunk 2077 при настройках, аналогичных Steam Deck, и в разрешении 1080p консоль обеспечила 70–80 fps при энергопотреблении 45 Вт.

В God of War Ragnarok удалось достичь схожего фреймрейта при высоких настройках, FSR Quality и лимите в 30 Вт. Borderlands 4 в 1080p с пресетом Medium и FSR Balanced показала 55–65 fps, а в Forza Horizon 5 консоль выдала около 100 fps даже при ограничении в 18 Вт.