Портативная консоль MSI Claw A8 с Ryzen Z2 Extreme вышла за пределами Китая — цена около €1000

После двухнедельной эксклюзивности в Китае, новинка стала доступна для предзаказа в таких странах, как Германия и Чехия. Цена ожидаемо высокая: в Германии консоль продаётся за €978.

Claw A8 предлагается в двух цветах — белом и зелёном. Ранее MSI выпускала аналогичную модель Claw A8+ на базе Intel Lunar Lake с рекомендованной ценой около €999. Новая версия с AMD Ryzen оказалась примерно в том же ценовом диапазоне.