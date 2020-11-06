Портативная консоль Nintendo Switch обогнала по популярности международную версию Денди

Так, на 2020 год Nintendo удалось продать около 68.3 млн единиц консоли Switch, что сделало ее второй по популярности среди всех консолей компании за всю историю, сообщает CNET. Ранее это место принадлежало NES с ее 61.91 млн проданных копий. Но все эти показатели все равно меркнут на фоне главного хита большой N — Nintendo Wii. Данная консоль была продана в количестве 101.63 млн копий с самого момента запуска в 2006 году.