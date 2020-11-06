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Сегодня 11:03

Портативная консоль Nintendo Switch обогнала по популярности международную версию Денди

Но все еще уступает Nintendo Wii
В сети появилась достаточно интересная статистика. Как оказалось, представленная в 2017 году портативная консоль Nintendo Switch смогла обойти по популярности другую консоль компании — Nintendo Entertainment System или сокращенно NES. Но под таким именем она продавалась по всему миру за пределами Японии, у нас же данная приставка более известна как Денди.

Так, на 2020 год Nintendo удалось продать около 68.3 млн единиц консоли Switch, что сделало ее второй по популярности среди всех консолей компании за всю историю, сообщает CNET. Ранее это место принадлежало NES с ее 61.91 млн проданных копий. Но все эти показатели все равно меркнут на фоне главного хита большой N — Nintendo Wii. Данная консоль была продана в количестве 101.63 млн копий с самого момента запуска в 2006 году.

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Nintendo Switch

Стоит отметить, что компания также поделилась информацией о том, сколько было продано оригинальных Nintendo Switch, а сколько — Nintendo Switch Lite. Как оказалось, свежая ревизия пользуется меньшей популярностью, так как ее за год купили в количестве 10.36 млн штук, в то время как оригинальную игровую приставку за три года приобрели 57.63 млн единиц.