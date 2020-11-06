Портативная консоль Nintendo Switch обогнала по популярности международную версию Денди
Так, на 2020 год Nintendo удалось продать около 68.3 млн единиц консоли Switch, что сделало ее второй по популярности среди всех консолей компании за всю историю, сообщает CNET. Ранее это место принадлежало NES с ее 61.91 млн проданных копий. Но все эти показатели все равно меркнут на фоне главного хита большой N — Nintendo Wii. Данная консоль была продана в количестве 101.63 млн копий с самого момента запуска в 2006 году.
Стоит отметить, что компания также поделилась информацией о том, сколько было продано оригинальных Nintendo Switch, а сколько — Nintendo Switch Lite. Как оказалось, свежая ревизия пользуется меньшей популярностью, так как ее за год купили в количестве 10.36 млн штук, в то время как оригинальную игровую приставку за три года приобрели 57.63 млн единиц.