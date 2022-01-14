Портативная консоль Steam Deck получила финальную дату релиза

Теперь же компания выступила с заявлением, в котором порадовала всех фанатов, ожидавших «убийцу» Nintendo Switch от создателей Half-Life и Steam. По словам компании Гейба Ньюэлла, поставки Steam Deck начнутся уже в конце февраля.

Стоит отметить, что ранее Valve выслала огромное число консоли разработчикам самых популярных игр, чтобы те могли проверить новинку на совместимость со своими проектами. А это, в свою очередь, даёт надежду на то, что многие тайтлы всё же будут отлично запускаться на портативной игровой приставке.

Напомним, что в феврале Steam Deck получат те пользователи, которые успели предзаказать устройство в рамках первой волны. Если заказать девайс сейчас, то он доберётся до вас заметно позже.