Портативная консоль Steam Deck сможет запускать все игры из библиотеки сервиса

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Портативная консоль Steam Deck сможет запускать все игры из библиотеки сервисаОказалось, опасения на этот счёт были напрасны
Чуть более недели назад Valve анонсировала свою первую портативную консоль — Steam Deck. Тогда же у многих возник вопрос: как много игр от общего числа проектов, представленных в онлайн-магазине, устройство сможет запустить?
Пролить свет на этот вопрос взялись инженеры IT-гиганта. В рамках интервью, данного IGN, они рассказали, что девайс изначально разрабатывался с прицелом на запуск Steam-проектов при 30 кадрах в секунду.
Более того, представители Valve уточнили, что им, в рамках тестирования Deck, так и не удалось найти проект, который не запустился бы на консоли. При этом речь идёт о запуске с комфортным фреймрейтом.
Напомним, что первые покупатели Steam Deck, успевшие сделать предзаказ на самом старте, получат устройство уже в декабре 2021-го. Остальные же вынуждены ждать поставок во втором и третьем кварталах 2022 года.