Портативная консоль Steam Deck сможет запускать все игры из библиотеки сервиса

Пролить свет на этот вопрос взялись инженеры IT-гиганта. В рамках интервью, данного IGN, они рассказали, что девайс изначально разрабатывался с прицелом на запуск Steam-проектов при 30 кадрах в секунду.

Более того, представители Valve уточнили, что им, в рамках тестирования Deck, так и не удалось найти проект, который не запустился бы на консоли. При этом речь идёт о запуске с комфортным фреймрейтом.

Напомним, что первые покупатели Steam Deck, успевшие сделать предзаказ на самом старте, получат устройство уже в декабре 2021-го. Остальные же вынуждены ждать поставок во втором и третьем кварталах 2022 года.