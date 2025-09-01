Портативная консоль ZOTAC ZONE Pro будет на 15–20% мощнее предшественника и получит Ryzen HX 370 с 32 ГБ оперативки

Среди особенностей — поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также вес около 692 г. Батарея осталась прежней — 48,5 Вт·ч, что может стать слабым местом на фоне конкурентов. По умолчанию ZONE Pro будет работать на Manjaro Linux, но возможен и вариант с Windows 11.

Релиз консоли ожидается в октябре 2025 года, цена пока не раскрыта. Обычная ZOTAC ZONE продавалась за $799, так что ZONE Pro, вероятно, окажется дороже.