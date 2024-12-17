Портативную PSP превратили в домашнюю стационарную консоль

Устройство подключается к телевизору, поддерживает Bluetooth-контроллеры и позволяет играть в игры без рабочего экрана.

Готовая PS Placeable стоит $274.99, но доступны и более дешёвые варианты: модификация вашей PSP за $175 или самостоятельная сборка из деталей.

Модификация подходит только для PSP-2000 и PSP-3000, так как ранние модели не поддерживают вывод видео.

Автор проекта, Дэн, стремился сохранить поддержку дисков UMD и дать новую жизнь сломанным консолям. Это решение особенно полезно для тех, кто уже владеет физическими копиями игр.

Альтернативой остаётся PSP Go, которая изначально поддерживала Bluetooth-контроллеры и вывод видео, хотя и не имела дисковода. PS Placeable же позволяет сохранить уникальные функции оригинальной PSP.