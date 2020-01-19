Пошаговая стратегия Civilization VI продается с 70% скидкой

Кроме того, по специальной цене можно также купить издание Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe, которое доступно всего за 649 рублей ( 75% скидка) вместо прежних 2599 рублей.

71% скидка также коснулась издания Sid Meier's Civilization VI : Platinum Edition, стоимость которого упала с 6071 рублей до 1764 рублей.

Почти даром можно ухватить набор Civilization & Scenario Pack Bundle, который стоил раньше 1574 рубля, тогда как сейчас доступен всего за 185 рублей ( 80% скидка).