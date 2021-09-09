После блокировки VPN в играх World of Tanks и World of WarShips начались проблемы с доступом

Так, согласно опубликованным данным, игроки World of Tanks и World of WarShips столкнулись с проблемами с доступом. Кроме того, на это жалуются и пользователи Avito. Затронула блокировка VPN и популярные сервисы Twitch, FlashScore и BitTorrent — в них наблюдаются проблемы со стабильностью соединения.

Нескольким ранее разработчики World of Warship — компания Wargaming — объявили о том, что блокируются VPN-сервисы с помощью фильтрации трафика с помощью DPI-оборудования. Это, в свою очередь, затрагивает большое количество UDP-портов, в том числе и тех, что используются в игре. Они также отметили, что ввиду закрытия UDP-портов наблюдаются проблемы с подключением к играм и непредсказуемые отключения во время игры. В FlashScore, в свою очередь, сообщили: что анализируют проблему со своей стороны, однако на данный момент источник проблемы обнаружить не удалось.

Роскомнадзор причастность блокировки VPN-сервисов к проблемам в игровых ресурсах опровергает.

“При реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались” — отметили в Роскомнадзоре.