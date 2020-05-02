Последняя часть легендарной серии Devil May Cry продается за полцены

Напомним, что ранее хитовый слэшер от знаменитой японской компании Capcom продавался за 1599 рублей, тогда как сейчас его можно приобрести за 799 рублей. Кроме того, со скидкой также предлагается приобрести издание Devil May Cry 5 Deluxe Edition, которое в обычное время стоит 3079 рублей, а сейчас доступно за 1185.

С 70% скидкой, в свою очередь, продается набор Devil May Cry 5 - Deluxe Upgrade, в состав которого входит контент эксклюзивного издания.

Отметим, что акция является временной и закончится уже 6 мая в 20:00 по московскому времени.