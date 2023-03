Последняя на сегодня игра от создателей GTA перестала запускаться на Windows 11

После выхода обновления KB5023774 игра перестала запускаться на компьютерах, работающих под управлением Windows 11 21H2. Представители Microsoft признали проблему и заявили, что работают с Rockstar Games над исправлением.

В свою очередь, в Rockstar Games рекомендуют пользователям временно отключить антивирусное программное обеспечение или обновить драйверы видеокарты, если речь идёт об адаптере от AMD.

Microsoft посоветовала пользователям обновить операционную систему до версии 22H2, которая предоставляется бесплатно.

Отметим, что это не первый случай, когда игры не работают на новых версиях операционных систем. Несколько дней назад на ПК вышла The Last of Us Part I. Несмотря на ожидания фанатов, не имеющих доступа к PlayStation 4 и 5, порт получил негативные отзывы от пользователей.

Игроки жаловались на проблемы с графикой и оборудованием, частые сбои и вылеты.