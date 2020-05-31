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Последнюю Half-Life теперь можно пройти без VR-устройств
Все благодаря новому моду
Стало известно, что последнюю Half-Life теперь можно пройти без VR-устройств. Так, энтузиаст под ником Goutrial выпустил новый мод Pancake Base, благодаря чему геймеры могут сыграть в Half-Life: Alyx как в обычную шутерную игру с классическим арсеналом оружия.
Так, на экране, в отличии от VR версии, будут демонстрироваться руки Гордона Фримена в его стандартном оранжевом костюме, однако на сюжете данная особенность никак не сказалась.
Отмечается, что в данной модификации, все же, есть несколько недостатков. Речь о том, что мод меняет баланс игры, в связи с чем прохождение игры становится крайне легким. Кроме того, энтузиаст был вынужден отказаться от всех геймплейных механик, реализованных с виртуальной реальности. В частности, геймеры не могут поднимать боеприпасы перчаткой.