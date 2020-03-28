Постапокалиптический боевик Mad Max продается с 80% скидкой

Mad Max представляет из себя постапокалиптический боевик от третьего лица с открытыми миром, оснащенный элементами гонок на выживание. Главным героем тайтла является мужчина по имени Макс Рокатански, которому необходимо добраться до “Безмолвной Равнины”. Однако в процессе путешествия герою предстоит драться, участвовать в рукопашных боях, словом, пройти сквозь настоящее безумие.

Напомним, что в обычное время игра продается за 899 рублей, тогда как до 30 марта ее можно ухватить всего за 179 рублей.