Игры
Сегодня 14:53
Постапокалиптический боевик Mad Max продается с 80% скидкой
Акция закончится 30 марта
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает оснащать геймеров выгодными акциями. Напомним, что нескольким ранее мы писали о том, что в цифровом магазине была запущена бесплатная раздача многопользовательского симулятора выживания Hellion. Однако и это еще не все. Также в Steam с 80% скидкой продается постапокалиптический боевик Mad Max.
Mad Max представляет из себя постапокалиптический боевик от третьего лица с открытыми миром, оснащенный элементами гонок на выживание. Главным героем тайтла является мужчина по имени Макс Рокатански, которому необходимо добраться до “Безмолвной Равнины”. Однако в процессе путешествия герою предстоит драться, участвовать в рукопашных боях, словом, пройти сквозь настоящее безумие.
Напомним, что в обычное время игра продается за 899 рублей, тогда как до 30 марта ее можно ухватить всего за 179 рублей.