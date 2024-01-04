Потянет даже калькулятор: раскрыты системные требования новой игры Prince of Persia

Для обеспечения плавной и отзывчивой игры, особенно важной в этом быстром экшене, игра будет работать на всех платформах с частотой не менее 60 кадров в секунду.

Игра выйдет 18 января, а подписчики Ubisoft+ и владельцы цифровой делюкс-версии получат доступ к игре уже 15 января.

И вот, незадолго до релиза, в сети появились системные требования для ПК-версии проекта:

Минимальные (1920x1080, 60 FPS, нормальное качество графики): Intel Core i5-4460 3.4 GHz или AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz, NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB VRAM) или AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM), 8 GB RAM, 30 GB на жестком диске, DirectX 11, Windows 10/11 (64-bit).

Рекомендуемые (2560x1440, 60 FPS, высокое качество графики): Intel Core i7-6700 3.4 GHz или AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz, NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB VRAM) или AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM), 8 GB RAM, 30 GB на жестком диске, DirectX 11, Windows 10/11 (64-bit).

Ультра (3840x2160, 60 FPS, ультра качество графики): Intel Core i7-6700 3.4 GHz или AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz, NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) или AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM), 8 GB RAM, 30 GB на жестком диске, DirectX 11, Windows 10/11 (64-bit).

На консолях игра также обеспечит плавную производительность: на Switch игра будет работать при 60 FPS при разрешении 720p в портативном режиме и 1080p в док-станции, в то время как Xbox Series X и PS5 смогут запускать игру на частоте до 120 FPS при 4K разрешении (с 120 Гц телевизором или монитором).

Xbox Series S обеспечит 60 FPS при 1440p, PS4 Pro и Xbox One X — 60 FPS в 4K. Наконец, PS4, Xbox One и Amazon Luna предложат 60 FPS при 1080p.