Повесточка не прошла: акции Ubisoft потеряли в цене из-за чернокожего «самурая»

Ubisoft представила двух основных героев — девушку-ниндзя и чернокожего самурая. Это буквально вывело из себя японскую аудиторию, которая весьма ревностно отреагировала на такой модерн.

Один из протагонистов — чернокожий Ясукэ — существовал в реальности, но самураем на самом деле никогда не был. С ним связан комплекс историй, которые якобы происходили в период Сэнгоку, в средневековой Японии 1579 года. Но возможным это оказалось лишь в фантазиях дизайнеров и разработчиков из Ubisoft.

Критика японцами будущей игры началась с того, что даже сейчас чернокожие люди — редкость в Японии, а в Средневековье это было просто невозможно. Ubisoft здесь решила пойти по пути пресловутой западной повестки, якобы преследующей историческую справедливость.

На самом деле на странице игры в «Википедии» с описанием «исторического» контекста оказалась ложная информация, и всё это решили «скормить» японцам, чтущим свою историю. Дошло до того, что на странице игры одна группа правила текст в пользу версии Ubisoft, блокируя возможность формирования ссылочный базы для геймеров, чтобы те не могли защищать достоверность эпохи, вторая — редактировала в соответствии с реальными данными. В итоге администрация ресурса заблокировала страницу для правок.

Но после шквала критики японцев Ubisoft столкнулась с волной негатива во всём мире. Акции компании рухнули более чем на 14%.