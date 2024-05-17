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Игры
Опубликовано 17 мая 2024, 23:15
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Повесточка не прошла: акции Ubisoft потеряли в цене из-за чернокожего «самурая»

Это разозлило японцев
Французская игровая студия Ubisoft столкнулась не только с колоссальной критикой в комментариях к игре Assassin's Creed Shadows едва ли не на всех площадках и под трейлерами игры в YouTube. Акции компании упали из-за этой инициативы.
Повесточка не прошла: акции Ubisoft потеряли в цене из-за чернокожего «самурая»

© Ubisoft

Ubisoft представила двух основных героев — девушку-ниндзя и чернокожего самурая. Это буквально вывело из себя японскую аудиторию, которая весьма ревностно отреагировала на такой модерн.

Один из протагонистов — чернокожий Ясукэ — существовал в реальности, но самураем на самом деле никогда не был. С ним связан комплекс историй, которые якобы происходили в период Сэнгоку, в средневековой Японии 1579 года. Но возможным это оказалось лишь в фантазиях дизайнеров и разработчиков из Ubisoft.

Критика японцами будущей игры началась с того, что даже сейчас чернокожие люди — редкость в Японии, а в Средневековье это было просто невозможно. Ubisoft здесь решила пойти по пути пресловутой западной повестки, якобы преследующей историческую справедливость.

На самом деле на странице игры в «Википедии» с описанием «исторического» контекста оказалась ложная информация, и всё это решили «скормить» японцам, чтущим свою историю. Дошло до того, что на странице игры одна группа правила текст в пользу версии Ubisoft, блокируя возможность формирования ссылочный базы для геймеров, чтобы те не могли защищать достоверность эпохи, вторая — редактировала в соответствии с реальными данными. В итоге администрация ресурса заблокировала страницу для правок.

Но после шквала критики японцев Ubisoft столкнулась с волной негатива во всём мире. Акции компании рухнули более чем на 14%.