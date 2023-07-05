Появилась информация, что карта в GTA 6 будет меняться: многие места появятся уже после запуска

15:52, 05 июля 2023
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Появилась информация, что карта в GTA 6 будет меняться: многие места появятся уже после запускаПока это неофициальная информация
Инсайдер рассказал о планах издателя игры GTA 6 компании Rockstar добавить в продукт динамическую, постоянно обновляющуюся карту.
Возможно, новые города и места будут добавляться по мере прохождения очередного сценария. Но, насколько это соответствует действительности, проверить можно будет только после запуска игры.
К тому же инсайдер рассказал, что игроков ждёт много нового и интересного контента. Коснутся изменения сетевой игры или одиночной, пока неизвестно.