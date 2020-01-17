Ferra
Игры
Сегодня 13:19

Появилась новая официальная информация о PlayStation 5

Правда, практически сразу же она была удалена
На дворе 2020 год, а это значит, что уже в ближайшем ноябре нас ждет выход нового поколения сразу двух консолей — Xbox Series X и PlayStation 5. И если о Xbox все более-менее известно, то о новой консоли Sony не так уж и много утечек. Благо, сегодня тот самый день, когда в сети появилась новая порция информации о новинке.

Так, на официальном французском сайте PlayStation есть страница, на которой сравниваются различные версии PlayStation 4. Делается это в рамках одной таблицы. Именно там появилось упоминание того факта, что как PlayStation 4, так и PlayStation 4 Slim с PlayStation 4 Pro имеют поддержку не только стандартного DualShock 4, но и еще неанонсированного DualShock 5, который должны представить лишь вместе с пятым поколением консоли PlayStation. Само собой, со временем страничку исправили, стерев все упоминания о новом контроллере, но интернет все помнит.

Напомним, что на данный момент из достоверного известно лишь то, как будет выглядеть логотип PlayStation 5. По сути, он практически один в один повторяет логотип четвертого поколения консоли, так что ничего интересного в данной информации нет. А с учетом данных о том, что Sony пропустит грядущую выставку E3 2020, становится очень тревожно за то, что в ближайшее время о более подробных сведениях, касающихся PlayStation 5, можно даже не думать.