Появилась новая официальная информация о PlayStation 5

Напомним, что на данный момент из достоверного известно лишь то, как будет выглядеть логотип PlayStation 5. По сути, он практически один в один повторяет логотип четвертого поколения консоли, так что ничего интересного в данной информации нет. А с учетом данных о том, что Sony пропустит грядущую выставку E3 2020, становится очень тревожно за то, что в ближайшее время о более подробных сведениях, касающихся PlayStation 5, можно даже не думать.