Появилась новая официальная информация о PlayStation 5
Так, на официальном французском сайте PlayStation есть страница, на которой сравниваются различные версии PlayStation 4. Делается это в рамках одной таблицы. Именно там появилось упоминание того факта, что как PlayStation 4, так и PlayStation 4 Slim с PlayStation 4 Pro имеют поддержку не только стандартного DualShock 4, но и еще неанонсированного DualShock 5, который должны представить лишь вместе с пятым поколением консоли PlayStation. Само собой, со временем страничку исправили, стерев все упоминания о новом контроллере, но интернет все помнит.
Напомним, что на данный момент из достоверного известно лишь то, как будет выглядеть логотип PlayStation 5. По сути, он практически один в один повторяет логотип четвертого поколения консоли, так что ничего интересного в данной информации нет. А с учетом данных о том, что Sony пропустит грядущую выставку E3 2020, становится очень тревожно за то, что в ближайшее время о более подробных сведениях, касающихся PlayStation 5, можно даже не думать.