Появилась первая информация о возможных сроках выхода Resident Evil 9

На агрегаторе оценок и рейтингов Metacritic появилась страница игры. Конкретной информации о выходе проекта нет, но из описания следует, что релиз может состояться в 2026 финансовом году.

Кроме того, Capcom планирует выпуск большего количества игр AAA-класса, включая Resident Evil 9, но это зависит от продаж тайтла Monster Hunter Wild, над которым сейчас активно работают разработчики.