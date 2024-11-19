Игры
Опубликовано 19 ноября 2024, 16:30
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Появилась первая информация о возможных сроках выхода Resident Evil 9

Говорят, что в 2026 году
Появились первые предполагаемые сроки выхода игры Resident Evil 9, о которой уже много и долго говорит издатель и разработчик, — японская компания Capcom.
Появилась первая информация о возможных сроках выхода Resident Evil 9

© Capcom / RapidCrafter / YouTube

На агрегаторе оценок и рейтингов Metacritic появилась страница игры. Конкретной информации о выходе проекта нет, но из описания следует, что релиз может состояться в 2026 финансовом году.

Кроме того, Capcom планирует выпуск большего количества игр AAA-класса, включая Resident Evil 9, но это зависит от продаж тайтла Monster Hunter Wild, над которым сейчас активно работают разработчики.