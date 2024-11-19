Появилась первая информация о возможных сроках выхода Resident Evil 9

Опубликовано 19 ноября 2024, 16:301 мин.
Появилась первая информация о возможных сроках выхода Resident Evil 9Говорят, что в 2026 году
Появились первые предполагаемые сроки выхода игры Resident Evil 9, о которой уже много и долго говорит издатель и разработчик, — японская компания Capcom.
© Capcom / RapidCrafter / YouTube
На агрегаторе оценок и рейтингов Metacritic появилась страница игры. Конкретной информации о выходе проекта нет, но из описания следует, что релиз может состояться в 2026 финансовом году.
Кроме того, Capcom планирует выпуск большего количества игр AAA-класса, включая Resident Evil 9, но это зависит от продаж тайтла Monster Hunter Wild, над которым сейчас активно работают разработчики.
Источник:Playground.ru
Автор:Андрей Кадуков
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