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Сегодня 14:33
Появилась первая официальная информация о новой консоли Playstation 5
А также показан логотип новинки
Буквально сегодня представители Sony наконец поделились со всеми официальной информацией о консоли нового поколения PlayStation 5. Так, глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил главные технические особенности, которые стоит ждать от приставки.
Кроме того, Sony также показала официальный логотип PlayStation 5, который в целом, выполнен на манер прошлых логотипов консолей компании.
Что касается технических характеристик PlayStation 5, то стало известно, что устройство получит современную систему обратной связи джойстиков Haptics/Adaptive Triggers, звук 3D Audio, SSD на высоких скоростях, а также привод для дисков Blu-ray и аппаратную поддержку трассировки лучей в режиме реального времени.
По словам главы компании, еще больше деталей о новинке будет представлено уже в течении ближайших месяцев.