Появилась первая официальная информация о новой консоли Playstation 5

Что касается технических характеристик PlayStation 5, то стало известно, что устройство получит современную систему обратной связи джойстиков Haptics/Adaptive Triggers, звук 3D Audio, SSD на высоких скоростях, а также привод для дисков Blu-ray и аппаратную поддержку трассировки лучей в режиме реального времени.