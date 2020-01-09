Появилась свежая информация о внешнем виде нового Xbox
Так, блогер рассказал, что на задней панели новинки расположатся: два порта USB‑A (SuperSpeed), порт Ethernet, один порт HDMI, оптический звуковой выход и разъем питания. При этом все вышеперечисленные порты расположены на нижней части, как и решетки охлаждения. Но важно понимать, что все вышеописанное актуально лишь на данный момент, так как вполне вероятно, что со временем сама Microsoft может доработать дизайн своей консоли, поменяв порты местами либо вообще убрав какие-нибудь из них ближе к моменту релиза устройства.
Напомним, что вчера, в рамках выставки CES 2020, AMD представила рендер Xbox Series X, на котором в том числе можно было увидеть и то, какой дизайн будет иметь задняя сторона новой консоли. Но, как оказалось, кто-то из сотрудников AMD просто-напросто купил 3D-рендер у компании TurboSquid, которая в свою очередь не имеет доступа к самой консоли и ее чертежам, а потому не может считаться достоверным источником.