Появилась свежая информация о внешнем виде нового Xbox

Напомним, что вчера, в рамках выставки CES 2020, AMD представила рендер Xbox Series X, на котором в том числе можно было увидеть и то, какой дизайн будет иметь задняя сторона новой консоли. Но, как оказалось, кто-то из сотрудников AMD просто-напросто купил 3D-рендер у компании TurboSquid, которая в свою очередь не имеет доступа к самой консоли и ее чертежам, а потому не может считаться достоверным источником.