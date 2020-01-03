Появилась возможная дата анонса PlayStation 5

Компания Microsoft анонсировала свою новую консоль Xbox Series X еще в начале декабря, в рамках The Game Awards 2019. Многие ожидали, что Sony выступит с ответным словом в самое ближайшее после этого время, но как оказалось, японцы решили выдержать небольшую паузу. И выдержать они ее решили, судя по всему, чтобы громко заявить о себе с анонсом PlayStation 5 в рамках ежегодной выставки CES 2020. По крайней мере об этом говорит новый тизер компании.