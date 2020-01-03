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Сегодня 14:05
Появилась возможная дата анонса PlayStation 5
Причем случится это очень и очень скоро, судя по всему
Компания Microsoft анонсировала свою новую консоль Xbox Series X еще в начале декабря, в рамках The Game Awards 2019. Многие ожидали, что Sony выступит с ответным словом в самое ближайшее после этого время, но как оказалось, японцы решили выдержать небольшую паузу. И выдержать они ее решили, судя по всему, чтобы громко заявить о себе с анонсом PlayStation 5 в рамках ежегодной выставки CES 2020. По крайней мере об этом говорит новый тизер компании.
Так, Sony официально объявила о том, что 6 января она проведет некое мероприятие, в рамках которого компания намерена представить “уникальное видение будущего, в котором, как никогда ранее, совмещены креативность и технологии, что позволит дать миру новые ощущения и эмоции”. Более ничего Sony не сказал и не написала, но подавляющее большинство фанатов сходятся в одном — именно 6 января японский техногигант покажет новую PlayStation.
Напомним, что уже сейчас известно о том, что PlayStation 5, когда бы консоль не была анонсирована, поступит в продажу в период рождественских праздников текущего года. Ни цена, ни какие-либо подробности о железной составляющей новинки в открытом доступе пока не появлялись.