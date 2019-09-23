Появились новые подробности о следующем поколении PlayStation

Так, в блоге “PlayStation объединяет усилия с ООН для борьбы с изменениями климата” глава PlayStation похвастался результатами его команды — судя по его словам, PlayStation 5 в спящем режиме будет потреблять в разы меньше энергии, чем ее потребляет текущее поколение консоли.

По оценкам Sony, энергопотребление в таком режиме в новой консоли составляет примерно 0,5 Вт, в то время как PlayStation 4 в спящем режиме потребляет порядка 8,5 Вт — аж в 17 раз больше! Но стоит отметить, что обозначенные выше данные датируются 2014 годом и вполне вероятно, что сейчас PlayStation 4 потребляет заметно меньше энергии, не в последнюю очередь за счет оптимизации.