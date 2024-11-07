Появились первые обзоры PS5 Pro — что они говорят о новой консоли Sony

Обозреватели отмечают, что дизайн PS5 Pro стал более стильным, но для установки требуется новая подставка.

С точки зрения производительности консоль явно стала лучше, особенно благодаря технологии PSSR, но при этом появляются визуальные артефакты в некоторых играх, таких как Spider-Man 2 и Ratchet & Clank: Rift Apart.

PS5 Pro оснащена более мощной видеокартой с 16.7 TFLOPs, 2 TB SSD и 18 ГБ оперативной памяти.

Однако некоторые пользователи отмечают, что разница с обычной PS5 не столь велика в эксклюзивных играх, где изменения в основном касаются повышения резкости и FPS.

Мультиплатформенные игры, такие как Alan Wake 2 и EA FC 25, выглядят и работают лучше на PS5 Pro благодаря увеличенной производительности и улучшенному рендерингу.

Консоль показывает себя лучше в режиме 120 Гц, что делает её привлекательной для обладателей современных телевизоров.