Появились первые подробности о характеристиках улучшенной портативной консоли Nintendo Switch Pro

Так, популярные интернет-инсайдеры один за другим заявили о том, что Nintendo, в так называемом Nintendo Switch Pro, использует достаточно актуальный графический процессор поколения Volta. К сожалению, все еще неизвестна модель видеокарты, которая будет установлена в устройстве, но, судя по тому, что после Tegra X1 Nvidia перестала выпускать процессоры данной линейки для потребительского сегмента, вполне вероятно, что “зеленые” займутся специальным производством чипов эксклюзивно для новой Nintendo Switch.

Правда, остается открытым вопрос, а когда именно японский гигант решится анонсировать свою новую портативную консоль, учитывая, что 2020 год уже стал годом соревнования между Microsoft и Sony с их Xbox Series X и PlayStation 5. А ведь, как известно, Nintendo не очень-то и любит нарываться на открытое соперничество, выпуская свои устройство чуть позже остальных, предоставляя взамен ожидания определенного рода “фишки”.