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Появились первые подробности о характеристиках улучшенной портативной консоли Nintendo Switch Pro

Пока речь идет лишь о видеокарте, которая будет установлена в девайсе
Nintendo Switch — отличная портативная консоль, которая может скрасить многие часы во время дальних поездок. Но есть у устройства один большой недостаток — достаточно слабое железо для 2020 года. И, судя по всему, сама Nintendo также понимает масштабы данной проблемы, в связи с чем, если верить последним данным, готовит анонс Pro-версии устройства на обновленном железе.

Так, популярные интернет-инсайдеры один за другим заявили о том, что Nintendo, в так называемом Nintendo Switch Pro, использует достаточно актуальный графический процессор поколения Volta. К сожалению, все еще неизвестна модель видеокарты, которая будет установлена в устройстве, но, судя по тому, что после Tegra X1 Nvidia перестала выпускать процессоры данной линейки для потребительского сегмента, вполне вероятно, что “зеленые” займутся специальным производством чипов эксклюзивно для новой Nintendo Switch.

Правда, остается открытым вопрос, а когда именно японский гигант решится анонсировать свою новую портативную консоль, учитывая, что 2020 год уже стал годом соревнования между Microsoft и Sony с их Xbox Series X и PlayStation 5. А ведь, как известно, Nintendo не очень-то и любит нарываться на открытое соперничество, выпуская свои устройство чуть позже остальных, предоставляя взамен ожидания определенного рода “фишки”.