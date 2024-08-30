Появились подробности о новой карманной консоли MSI Claw 8 AI+

Новая модель оснащена процессором Intel Core Ultra 200V «Lunar Lake», что обещает более высокую энергоэффективность и улучшенную графику.

В отличие от Claw 7, свежая консоль получит 8-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также увеличенную батарею на 80 Вт·ч, что на 50% больше, чем у предшественника.

В результате, консоль станет немного тяжелее и увеличится в размерах.