Опубликовано 30 августа 2024, 07:001 мин.
Появились подробности о новой карманной консоли MSI Claw 8 AI+Интересный апгрейд получился
MSI представила портативную консоль Claw 8 AI+, которая станет улучшенной версией выпущенной совсем недавно Claw 7.
Новая модель оснащена процессором Intel Core Ultra 200V «Lunar Lake», что обещает более высокую энергоэффективность и улучшенную графику.
В отличие от Claw 7, свежая консоль получит 8-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также увеличенную батарею на 80 Вт·ч, что на 50% больше, чем у предшественника.
В результате, консоль станет немного тяжелее и увеличится в размерах.
Claw 8 AI+ будет оснащена более быстрой памятью LPDDR5X-8533 и поддержкой двух портов Thunderbolt 4.
Ожидается, что устройство выйдет после 3 сентября, когда будет снято эмбарго на информацию о процессорах Lunar Lake.