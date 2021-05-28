Появились подробности первой портативной консоли от производители чипов Qualcomm

По словам инсайдера Роланда Куандта, будущая игровая приставка от производителя чипов не получит 4G или 5G модем, пишет Gizmochina. При этом, в отличие от более ранних сведений, в основу устройства также не ляжет чип SM8350 (Snapdragon 888).

Оказалось, что вместо него производитель решил оснастить консоль чипом APQ8350, который максимально похож на 888-й, но имеет лишь Wi-Fi модуль для подключения к сети.

Напомним, что судя по уже имеющимся данным, новинка от Qualcomm получит съёмный контроллер, аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, порт USB-C и Android 12, с предустановленным Epic Game Store.