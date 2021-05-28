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Появились подробности первой портативной консоли от производители чипов Qualcomm
Неужели компании удастся встать в один ряд с Nintendo, Sony и Microsoft?
Несколько месяцев назад в сети появились «утечки» о грядущей портативной консоли от Qualcomm. Устройство описывали как «схожее с Nintendo Switch». Сейчас же появились свежие подробности о грядущей новинке.
По словам инсайдера Роланда Куандта, будущая игровая приставка от производителя чипов не получит 4G или 5G модем, пишет Gizmochina. При этом, в отличие от более ранних сведений, в основу устройства также не ляжет чип SM8350 (Snapdragon 888).
Оказалось, что вместо него производитель решил оснастить консоль чипом APQ8350, который максимально похож на 888-й, но имеет лишь Wi-Fi модуль для подключения к сети.
Напомним, что судя по уже имеющимся данным, новинка от Qualcomm получит съёмный контроллер, аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, порт USB-C и Android 12, с предустановленным Epic Game Store.