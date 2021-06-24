Появились сведения об отмене PUBG 2

Оказалось, что в конечном итоге компания-разработчик решила отменить проект. Вместо него девелоперы займутся заметным улучшением движка первой части, пишет The Loadout.

Инсайдер PlayerIGN, который и стал источников свежих слухов, рассказал, что команда разработчиков столкнулась с проблемами во время производства игры. И вместо того, чтобы тратить время на их решение, разработчики взялась за значительное улучшение движка для текущей игры.

Тот же интернет-источник заявил, что прямо сейчас создаётся неанонсированная королевская битва, проходящая под кодовым названием Project Titan. Этот проект будет тесно связан с ужастиком The Callisto Protocol.