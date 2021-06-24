Появились сведения об отмене PUBG 2

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Появились сведения об отмене PUBG 2Press F
Некоторое время назад в сети ходили слухи о разработке в стенах Krafton сиквела популярной королевской битвы — PUBG. Сейчас же появились свежие подробности о проекте.
Оказалось, что в конечном итоге компания-разработчик решила отменить проект. Вместо него девелоперы займутся заметным улучшением движка первой части, пишет The Loadout.
Инсайдер PlayerIGN, который и стал источников свежих слухов, рассказал, что команда разработчиков столкнулась с проблемами во время производства игры. И вместо того, чтобы тратить время на их решение, разработчики взялась за значительное улучшение движка для текущей игры.
Тот же интернет-источник заявил, что прямо сейчас создаётся неанонсированная королевская битва, проходящая под кодовым названием Project Titan. Этот проект будет тесно связан с ужастиком The Callisto Protocol.