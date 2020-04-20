Появились свежие подробности о разработке новенькой GTA VI

Так, по словам инсайдера Tez2, Rockstar Games занимаются разработкой GTA VI настолько долго, что игра готова примерно на 60-70%. Также он напомнил, что разработка Red Dead Redemption 2 началась чуть ли не сразу после выхода первой части игры и, по его словам, та же история повторилась с новой частью GTA.

”Я не сомневаюсь в Джейсоне. Уверен, у него есть связи и он знает людей из мест вроде Rockstar. Он всегда был за улучшение условий разработчиков и занимал их сторону — логично, что у него есть источники. Но даже это не делает из него бога, который не совершает ошибок. Его слова о ранней стадии разработки, скорее всего, ошибочны. Я уверен, что игра прошла раннюю стадию и сейчас, как я слышал, готова на 60-70 процентов”, — рассказал Tez2.