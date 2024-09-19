Появилось первое упоминание ПК-версии GTA VI

Помимо подтверждения использования античит-системы BattleEye, файлы указывают на несколько неанонсированных игр.

Данные содержат директории, явно указывающие на такие проекты, как GTA VI (под кодовым названием «Americas»), Red Dead Redemption и обновление GTA V Gen9 для ПК.

Эти файлы были обнаружены в Rockstar Launcher, который уже успели обновить, чтобы скрыть потенциальные утечки.

Хотя Rockstar пока официально не подтвердила выпуск GTA VI для ПК, утекшие файлы косвенно подтверждают, что разработка уже идет. Релиз ПК-версии ожидается позже консольного, и ранние утечки раскрыли, что игра тестируется на компьютерах с видеокартами NVIDIA RTX.